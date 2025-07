Jogos Mundiais Universitários: Brasil é prata, o 4º pódio no taekwondo

O taekwondo garantiu mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Mundiais Universitários de 2025 na cidade de Essen, no oeste da Alemanha. Vinícius Matos conquistou a prata na categoria até 74 quilos após ser superado na final pelo georgiano Zurab Kintsurashvili por 2 a 0 (10/10 e 16/3), no complexo esportivo de Messe Essen. Foi a quarta medalha do Brasil na competição, sendo três na modalidade (um bronze, uma prata e um ouro). Apesar da decepção inicial ao perder a luta pelo título, Vinícius reapareceu orgulhoso durante a cerimônia de premiação e reconheceu a grande campanha feita.

“Eu sou vice-campeão do mundo. É uma trajetória que vem de muito tempo, quando eu era criança, aos nove anos de idade e fui faixa preta em 2016. Sempre com o mesmo técnico, com ajuda da minha família, apoio e sacrifício dos meus pais. Quando eu vi que poderia fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor com o esporte, foi uma virada de chave pra mim. Eu decidi que aquilo ali era para eu ser e fazer a diferença”, disse o estudante.

Vinícius fez questão de dividir a conquista da medalha com seu primeiro e único técnico até hoje.

“Eu fui acolhido como um filho pelo meu mestre, meu técnico. Ele que estava na cadeira hoje. Eu tenho a honra de ter meu técnico como o da seleção brasileira universitária e principal. Ele acreditou em mim, eu acreditei nele. Ele me fez acreditar no meu sonho”.

Agora, o vice-campeão mundial universitário vai atrás do sonho de uma medalha olímpica nos Jogos de Los Angeles 2028, e do ouro no próximo mundial universitário. Ele lembra o caminho que trilhou até chegar à elite do taekwondo.

“O esporte brasileiro é escasso em questão de apoio financeiro. As competições de alto rendimento são de muito gasto financeiro, para você chegar em um campeonato de nível alto. Mas eu sempre pensei grande, mesmo sendo de família muito humilde. Meus pais sempre acreditaram. Minha mãe já me levou em competição em Minas Gerais, deixando de almoçar para eu poder viajar e comer na competição. Meu pai já fez empréstimos, sujou o nome para realizar meu sonho. Não posso deixar de mencionar minha família e tudo o que fizeram por mim. Eu luto todo o dia para conseguir retribuir o que eles fizeram por mim”, completou.

Brasil avança às quartas no basquete

Ainda pela primeira fase, o Brasil fez uma partida emocionante contra a República Tcheca, também em Essen. Foi a reedição da final dos últimos Jogos Mundiais Universitários, disputados em Chengdu, na China, em 2023. Na ocasião, os tchecos levaram a melhor e ficaram com o ouro.

Na noite desta segunda-feira (21), a seleção brasileira ficou praticamente toda a partida atrás do placar, mas com um último período perfeito, o Brasil virou, venceu por 74 a 70 e garantiu classificação para as quartas de final.

Boas estreias no vôlei de praia

No vôlei feminino, em Berlim, a equipe brasileira perdeu a semifinal contra o Japão por 3 set a 2 (29/31, 25/17, 20/25, 25/16, 15/10). O Brasil agora enfrenta a Alemanha na disputa pelo bronze. As anfitriãs perderam para a Itália por 3 sets a 0.

No vôlei de praia, duas boas estreias do Brasil. No masculino, Denilson e Wesley derrotaram a dupla neozelandesa formada por McManaway e Sadlier por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19). No feminino, vitória de Mafe e Luiza por 2 sets a 0 (21/15 e 21/18) sobre as espanholas Marta Carro e Sofía Izuzquiza.

* Maurício Costa viajgou à Alemanha a convite da CBDU.