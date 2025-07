Jogos populares em oferta: Mafia por R$ 25, Stardew Valley por R$ 12 e mais destaques da semana

As principais lojas digitais de games estão com diversas promoções de meio de ano, oferecendo oportunidades para economizar em jogos populares. A PS Store, para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), iniciou sua segunda rodada de ofertas, que vai até 16 de julho. Apesar do recente aumento significativo nos preços do catálogo brasileiro, ainda é possível encontrar títulos como Persona 3 Reload por R$ 157,45, Returnal por R$ 146,95 e Granblue Fantasy: Relink por R$ 119,96.

Nos consoles Xbox, destacam-se GTA 5 por R$ 98,96, Far Cry 6 por R$ 69,98 e Mafia: Definitive Edition, remake do primeiro jogo da série, pelo menor preço histórico: R$ 24,74.

Já a plataforma Steam, da Valve, oferece jogos de PC com até 90% de desconto na sua tradicional Promoção de Férias, que vai até 10 de julho. É possível garantir The Witcher 3: Wild Hunt por R$ 25,99, Stardew Valley por R$ 12,49 e o sucesso da From Software, Elden Ring, quase pela metade do preço, custando R$ 167,70.

O TechTudo apresenta os principais destaques das promoções da semana:

PlayStation

Confira mais recomendações de jogos em oferta nos consoles PlayStation:

Persona 3 Reload – R$ 157,45

– Returnal – R$ 146,95

– Uncharted: Legacy of Thieves Collection – R$ 99,80

– The Crew Motorfest – R$ 74,97

– Wolfenstein: The Old Blood – R$ 15,72

– Tales of Arise – R$ 99,75

– Kingdom Hearts 3 – R$ 99,96

– Granblue Fantasy: Relink – R$ 119,96

– LEGO Brickales – R$ 31,98

– Burnout Paradise: Remastered – R$ 29,74

– Bayonetta – R$ 25,97

Xbox

Fique por dentro das melhores ofertas em games no Xbox:

GTA 5 – R$ 98,96

– Prince of Persia: The Lost Crown – R$ 99,97

– Mafia: Definitive Edition – R$ 24,74

– Far Cry 6 – R$ 69,98

– Marvel’s Midnight Suns – R$ 79,90

– Assassin’s Creed: Origins Gold Edition – R$ 44,85

– The Quarry: Deluxe Edition – R$ 67,42

– Watch Dogs 2: Deluxe Edition – R$ 31,49

– Borderlands: The Handsome Collection – R$ 41,22

– Sid Meier’s Civilization VI Anthology – R$ 139,96

– The Talos Principle Collection – R$ 73,98

Steam

Esta é a última semana para aproveitar as promoções de férias do Steam. Veja mais destaques em jogos de PC:

The Witcher 3: Wild Hunt – R$ 25,99

– Red Dead Redemption 2 – R$ 74,97

– Elden Ring – R$ 164,70

– Dead By Daylight – R$ 23,98

– Hades – R$ 25,15

– Persona 5 Royal – R$ 99,96

– Cyberpunk 2077 – R$ 69,96

– Stardew Valley – R$ 12,49

– Resident Evil 4 Remake – R$ 69,50

– Death Stranding Director’s Cut – R$ 63,60

– Clair Obscur: Expedition 33 – R$ 179,10

Mídias físicas

Com o encarecimento dos jogos digitais, as mídias físicas se tornam uma alternativa interessante. Death Stranding 2: On The Beach está mais barato em sua versão física, saindo por R$ 314,10 na Amazon. Também vale destacar Dark Souls 3 por R$ 148,55 e Sonic X Shadow Generations pelo seu menor preço histórico, R$ 163,97.

Confira os descontos em jogos em mídia física:

Dark Souls 3: The Fire Fades Edition (PS4) – R$ 148,55

– Death Stranding 2: On The Beach (PS5) – R$ 314,10

– The Last of Us Remastered (PS4) – R$ 85,37

– Star Wars Outlaws (PS5) – R$ 149,89

– Minecraft Legends: Edição Deluxe (Xbox) – R$ 59,99

– Sonic X Shadow Generations (PS5) – R$ 163,97

– Dying Light 2: Stay Human (PS5) – R$ 154,59

– Dark Souls: Remastered (PS4) – R$ 134,48

– Street Fighter 6 (PS4) – R$ 168,66

– Resident Evil Village: Gold Edition (PS5) – R$ 159,89

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.