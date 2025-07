“Jogos Vorazes” ganha versão para o teatro e nova Katniss é anunciada

Uma das maiores franquias do cinema baseada em livros, “Jogos Vorazes” ganhará uma adaptação teatral e acabou de definir sua protagonista. Mia Carragher, atriz britânica de 20 anos, foi anunciada como a nova intérprete de Katniss Everdeen na montagem da trama para os palcos, que tem estreia marcada para 20 de outubro, em Londres.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29/7) pelo perfil oficial da peça no Instagram. A atriz assumirá o papel eternizado nos cinemas por Jennifer Lawrence, na adaptação da trilogia escrita por Suzanne Collins. “Estou muito animada para interpretar Katniss. Me identifico bastante com ela”, revelou Mia em um vídeo nas redes sociais.

Mia Carragher é confirmada como a Katniss no teatro Reprodução / Instagram: @thehungergamesonstage Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) Divulgação / Lionsgate Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) Divulgação / Lionsgate

Nas imagens, a artista aparece demonstrando suas habilidades com arco e flecha. “Acho que ela é destemida, mas também tem uma energia acolhedora”, acrescentou. A atriz também provocou a curiosidade do público: “Todos precisam assistir “Jogos Vorazes”, porque será algo totalmente diferente de tudo que já viram”.

De família famosa para os holofotes do teatro

Mia é filha do ex-jogador do Liverpool e atual comentarista esportivo Jamie Carragher, que celebrou a conquista da filha nas redes sociais. “Estou transbordando de orgulho por você ser a primeira Katniss Everdeen no palco. Você lutou por isso durante anos e merece demais. Mal posso esperar para assistir!”, declarou.

Antes do novo papel nos palcos, Mia já havia atuado no filme “Uma Noite em Istambul” e na série britânica “The Gathering”, do Channel 4. Em breve, ela também poderá ser vista nos cinemas ao lado de Josh Hutcherson (Peeta na franquia de filmes), Martin Freeman e Malin Akerman na comédia “Let’s Love”.

A trama de Jogos Vorazes gira em torno de Katniss Everdeen, uma jovem de 16 anos que vive em Panem, uma sociedade distópica dividida em 12 distritos controlados por uma Capital autoritária. Todo ano, dois adolescentes de cada distrito são escolhidos para participar de um cruel reality show, onde apenas um pode sair vivo.