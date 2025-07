Joias Escondidas! 10 jogos de 2025 que você precisa conhecer

O ano de 2025 está sendo forte para o mundo dos games, com sucessos inesperados, como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, e outros títulos de maiores expectativas, como Death Stranding 2: On the Beach. No entanto, a grande quantidade de jogos de qualidade ganhando os holofotes significa que alguns games muito bons passaram despercebidos em meio aos títulos que receberam mais atenção do público. Separamos uma lista com 10 games que foram lançados em 2025, mas ainda estão “escondidos” e que você precisa conhecer.

Nossa lista classifica os jogos com base em sua nota no site Metacritic, conhecido por reunir análises de vários veículos da mídia especializada de games em uma nota única, chamada de “Metascore” de 0 a 100. O valor é uma média ponderada, que leva em consideração vários sites e atribui um peso maior à nota de sites que têm maior renome na indústria de jogos. As notas apresentadas são as atuais, mas podem variar conforme mais análises forem publicadas.

10 jogos de 2025 que ainda estão “escondidos” e você precisa conhecer:

Despelote [89] Momodora: Moonlit Farewell [84] Wanderstop [80] Koira [80] Rift of the Necrodancer [79] Promise Mascot Agency [77] Mandragora: Whispers of the Witch Tree [77] Lost Records: Bloom & Rage [74] Knights in Tight Spaces [70] Mika and The Witch’s Mountain [66]

Detalhes sobre os games:

10. Mika and The Witch’s Mountain [66]

Fruto de uma campanha de financiamento coletivo dos estúdios Chibig e Nukefist, Mika and The Witch’s Mountain é um jogo de aventura com grandes influências de sucessos da animação, como O Serviço de Entregas da Kiki, do famoso Studio Ghibli. No game, os usuários controlam Mika, uma aspirante a bruxa que utiliza sua vassoura mágica para voar por uma pequena ilha realizando entregas para seus habitantes enquanto almeja chegar ao topo do Monte Gaun.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90; para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95; para Nintendo Switch por R$ 119,99; e para PC pela Steam por R$ 59,99.

9. Knights in Tight Spaces [70]

A sequência do Fights in Tight Spaces, da produtora Ground Shatter, publicada pela Raw Fury, segue a ideia de apresentar um jogo de estratégia, no qual o desafio é enfrentar seus inimigos em um espaço apertado. A nova temática de fantasia traz cavaleiros enfrentando criminosos e seres sobrenaturais usando mais de 300 cartas que permitem realizar ações. É possível jogar inimigos uns contra os outros e contra o cenário.

Disponível para PC pela Steam por R$ 59,99.

8. Lost Records: Bloom & Rage [74]

Um dos mais recentes games da produtora Dontnod Entertainment, conhecida pelo sucesso de Life is Strange, passou despercebido por boa parte dos jogadores. Lost Records: Bloom & Rage conta a história de um grupo de quatro jovens em dois momentos de suas vidas: durante seu último verão juntas em 1995 e já adultas 27 anos depois, em 2022. O game focado em narrativa começa com um grupo de amigos repleto de diversão e drama, mas o clima alegre é interrompido por eventos sobrenaturais que eles juram nunca mais falar sobre no futuro.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 214,90; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 127,45; e para PC pela Steam por R$ 127,69.

7. Mandragora: Whispers of the Witch Tree [77]

Um jogo de ação e RPG inspirado pela fórmula “Souls” de Dark Souls I, Mandragora: Whispers of the Witch Tree traz uma grande aventura repleta de exploração e combates desafiadores. Desenvolvido pela produtora Primal Game Studio e publicado pela Knights Peak, o game coloca usuários no papel de um personagem chamado apenas de “O Inquisidor” em um mundo de fantasia sombria.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 189,95; e para PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy) por R$ 121,99.

6. Promise Mascot Agency [77]

Dos mesmos criadores de Paradise Killer, a Kaizen Game Works, surgiu um estranho e divertido jogo de aventura sobre uma agência de mascotes quase falida. Os jogadores assumem o papel de Michizane “Michi” Sugawara, um membro da máfia japonesa enviado para a amaldiçoada cidade de Kaso-Machi onde terá que reerguer a empresa.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 69,90; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 74,95; e para Nintendo Switch e PC pela Steam por R$ 73,99 e pela Epic Games Store por R$ 66,99.

5. Rift of the Necrodancer [79]

O spin-off do jogo rítmico Crypt of the Necrodancer traz um novo gameplay desenvolvido pela produtora Tic Toc Games em parceria com os criadores da série original, a Brace Yourself Games, e publicado pela Klei Publishing. A história segue novamente a protagonista Cadence, que foi sugada junto com seus amigos para outro mundo e agora precisa enfrentar fendas espaciais cheias de monstros.

Disponível para Nintendo Switch e PC pela Steam por R$ 59,99.

4. Koira [80]

Publicado pela Dontnod Entertainment, de Life is Strange e Lost Records: Bloom & Rage, Koira é uma charmosa aventura criada pela produtora independente Studio Toluma sobre um jovem e um filhote de cachorro. Contando com um visual estilizado desenhado à mão, a dupla explorará uma floresta encantada, usando movimentos furtivos para evitar caçadores, libertar animais capturados e resolver quebra-cabeças.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 94,90 e para PC pela Steam por R$ 54,99.

3. Wanderstop [80]

Criado por Davey Wreden, um dos autores de The Stanley Parable, o game Wanderstop traz uma aventura um pouco mais objetiva, porém com temáticas curiosas, desenvolvida pelo estúdio Ivy Road e publicado pela Annapurna Interactive. No game, seguimos a história de Alta, uma guerreira que está perdida e sem propósito em sua vida e que descobrirá na administração de uma casa de chá as respostas que procura.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 133,90; para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 74,95; e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 73,99.

2. Momodora: Moonlit Farewell [84]

O mais recente game da saga Momodora, criada pelo desenvolvedor brasileiro Guilherme “Rdein” Martins, traz uma conclusão para sua história em um jogo produzido pelo estúdio Bombservice e publicado pela Playism. A história começa com uma grande invasão demoníaca na vila de Koho e a alta sacerdotisa Momo Reinol precisa partir em uma aventura para derrotar as hordas de inimigos e descobrir o responsável por invocar as criaturas.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 84,50; e para Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC pela Steam por R$ 52,49.

1. Despelote [89]

Um dos games que mais merece atenção esse ano, Despelote chegou a estar entre os 5 títulos com melhor avaliação do ano, mas sofreu sob a sombra de sucessos com alto investimento. Criado pelos desenvolvedores independentes Julián Cordero e Sebastian Valbuena e publicado pelo estúdio Panic, Despelote é um jogo de futebol e aventura semi-autobiográfico, seguindo uma versão de Julián com apenas 8 anos.

Disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 79,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S e PC pela Steam por R$ 44,99.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.