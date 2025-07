Jorge Viana defende redução no número de deputados e diz que proposta tem aceitação popular

O presidente da ApexBrasil e ex-senador da República, Jorge Viana, voltou a reforçar, neste sábado (19), sua defesa por uma redução no número de parlamentares no Congresso Nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais, Viana destacou que considera essa pauta uma necessidade urgente para o país.

Ele relembrou que, durante seu mandato no Senado, chegou a apresentar um projeto de lei propondo mudanças na composição do Legislativo. A proposta previa a redução do número de senadores de três para dois por estado e, na Câmara dos Deputados, a diminuição de 513 para 385 cadeiras — o que equivaleria a uma média de oito parlamentares por unidade da federação.

Segundo o ex-senador, a proposta teve grande aceitação popular. “Foi o projeto com maior apelo popular na história do Congresso Nacional, com mais de 2 milhões de assinaturas em apoio”, ressaltou.

Críticas ao distanciamento do Congresso

Em entrevista para detalhar a proposta, Jorge Viana fez críticas à atual atuação do Congresso, afirmando que o Parlamento brasileiro perdeu a conexão com as necessidades reais da população e com a missão institucional que deveria exercer:

“Lamentavelmente, o atual Congresso está na contramão. Perdeu completamente a conexão com o mundo real e com a responsabilidade de ser congresista no Brasil. Hoje, muitos parlamentares seguem apenas as pautas que geram mais curtidas, mais engajamento, e esquecem que o Congresso é a instituição responsável por estruturar o país para o futuro e enfrentar os problemas do presente”, afirmou.

VEJA TAMBÉM: Tarifa de 50% de Trump pode causar prejuízo superior a R$ 25 milhões ao Acre, diz Jorge Viana

Viana também pontuou que sua proposta não é uma crítica direta ao Congresso, mas uma tentativa de fortalecer e valorizar o papel dos parlamentares.

“Apresentei esse projeto em 2015. Não se trata de uma iniciativa contra o Congresso, mas de uma medida que valoriza a ação parlamentar. Os Estados Unidos, por exemplo, têm dois senadores por estado. Aqui, mantivemos um terceiro senador, herança do regime autoritário, o chamado senador biônico. É fundamental resgatar o respeito da população pelo Congresso Nacional”, completou.

O papel simbólico do Legislativo

Para reforçar a importância do Parlamento, Jorge Viana fez uma analogia com o projeto arquitetônico da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo ele, a posição de destaque do Congresso na Praça, à frente do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, simboliza a centralidade do Legislativo na vida democrática brasileira:

“Não foi à toa que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer projetaram o Congresso na parte frontal da Praça dos Três Poderes. O Supremo e o Palácio do Planalto foram colocados mais ao fundo, mais abaixo. Essa disposição revela a centralidade do Legislativo na vida democrática do país”, concluiu.

Atualmente, à frente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana tem usado suas redes sociais para propor reflexões sobre reformas estruturais e o fortalecimento da democracia, defendendo mais eficiência e responsabilidade na gestão pública.

*Com informações do Ac24 horas