Jorge Viana fala em recomeço para o PT e diz que 2026 será uma chance de salvar o Acre do atraso

Após um período de disputas internas e conversas intensas, o ex-senador Jorge Viana afirmou que o Processo de Eleição Direta (PED) do PT representa um novo ciclo para o partido no Acre. Em entrevista neste domingo (6), durante a votação em Rio Branco, Viana falou sobre a situação do estado e apontou as metas do partido para as eleições de 2026.

“O Acre não pode ser a terra do adeus. Hoje, somos um dos estados que mais perdem gente para outros lugares. Isso é reflexo da corrupção, da incompetência e do abandono”, criticou Viana.

Para ele, o PT precisa aproveitar esse momento de reorganização interna para se preparar com responsabilidade e unidade.

“Já estão aí há quase oito anos no poder. Ganharam tudo. E o que entregaram em troca? Um estado desanimado, em crise, que empurra seus filhos para fora. Nós precisamos de mãos dadas, chamar até quem pensa diferente, e tentar salvar o Acre do buraco em que foi jogado”, declarou.

PT no Acre

Viana também associou os avanços no Acre, no passado, ao apoio do governo federal.

“O povo pode até não gostar, pode até criticar, mas o Acre só prospera com Lula na presidência. Isso é fato. E agora que as políticas públicas voltaram, precisamos dar sustentação a elas”, disse.

Apesar das feridas recentes, o ex-senador se mostrou otimista:

Já fizemos uma grande mudança lá atrás. Tá aí, nas obras de todos os municípios. Agora, o desafio é outro: fazer uma nova mudança na política. Porque os que ganharam tudo, de fato, estão envergonhando o Acre. E se Deus quiser, com o apoio do povo, nós vamos ter boas vitórias no ano que vem”, finalizou.