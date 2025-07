Jorge Viana reage a tarifaço dos EUA e diz que Brasil manterá “soberania e altivez”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, se manifestou após a ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impõe novas tarifas sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Para Viana, apesar do impacto negativo da medida, o Brasil seguirá com “soberania e altivez” na defesa de seus interesses comerciais.

A decisão de Trump prevê exceções para 379 produtos brasileiros, que continuarão sendo taxados com alíquota de 10%.

Esses itens somaram cerca de US$18 bilhões em exportações no último ano, o equivalente a mais de 40% do total enviado pelo Brasil aos EUA.

Segundo Jorge Viana, o governo brasileiro atuou para abrir canais de diálogo com Washington, com envolvimento direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros.

“O presidente Lula, o vice Alckmin e toda a equipe de governo procuraram o tempo todo abrir o diálogo, que é o melhor caminho para manter uma relação comercial bicentenária como essa”, afirmou.

Viana classificou a decisão norte-americana como preocupante, mas reforçou que o país continuará defendendo seus exportadores com firmeza. “O Brasil vai seguir em frente, com soberania e altivez”, concluiu.

Veja o vídeo: