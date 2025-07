Jornalismo na TV é essencial. Mas o bom jornalismo é muito mais

A violência, todos sabemos, está nas ruas, e a televisão, claro, não pode e nem deve se omitir aos fatos ou fazer vistas grossas a nada.

Se é notícia, tem que dar e ponto final.

Mas vale lembrar que houve um certo estranhamento quando, em maio passado, Daniela Beyruti mandou que o tom sensacionalista fosse abolido do SBT.

Que toda e qualquer informação poderia ser dada, mas com uma pegada mais leve, sem apelar ou abusar de cores tão berrantes.

E, de fato, de lá para cá, as manchas de sangue, imagens de espancamento ou vídeos agressivos desapareceram por completo dos seus telejornais.

Na ocasião, vale recordar, muitos criticaram essa postura e acharam sem sentido, mas, hoje, observa-se, foi um dos maiores acertos da Daniela em sua gestão.

O SBT não está abafando ou escondendo nada, mas deixou de cometer certos exageros que as suas concorrentes insistem em continuar cometendo.

Tudo é muito espetaculoso, até grotesco, como foi observado dia desses por aqui, em busca da audiência fácil, mas nem um pouco conveniente.

Telespectador nenhum merece isso. Não por acaso, também, o esvaziamento comercial — o que deveria diminuir ainda mais essa barbaridade.

Por exemplo

A comunidade de Paraisópolis, no Morumbi, teve uma quinta-feira de caos, e as principais TVs lá estiveram, mas resumindo-se aos acontecimentos, sem qualquer exagero ou alarmismo. Isto por parte de todos.

Prova de que dá pra fazer bem feito, sem carregar na tinta.

Fila de séries

Francisca Queiroz vem aí como Azenate em “A Vida de Jó”, produção na fila de séries da Record.

A história possui 20 episódios e terá Guilherme Berenguer como protagonista.

Próxima das 18h

Já está combinado na Globo que a próxima novela das seis, com título provisório de “A Nobreza do Amor”, terá um total de 185 capítulos. História escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer.

Definido também que o projeto contará com a direção de Gustavo Fernandez. É a substituta de “Êta Mundo Melhor!”.

Deu um gás

A mudança de horários, a partir do “SBT Brasil” saindo um pouco mais tarde, às 20h59, mexeu positivamente com o desempenho de todo o prime time do SBT.

Uma iniciativa, informa-se, do diretor Rinaldi Faria.

Formato contra formato

A televisão brasileira, realmente, se supera. A Band, de longa data, exibe o “MasterChef” nas noites de terça-feira, faixa das 22h20.

Por sua vez, a Globo, a partir de amanhã, terá no ar o reality culinário “Chef de Alto Nível”, com a Ana Maria Braga. Um contra o outro, falando com o mesmo público. Se dividindo.

Por aqui

A atriz e apresentadora portuguesa Rita Pereira encontra-se em Santa Catarina para as gravações de “Terra Forte”, novela da TVI dirigida por Edgard Miranda.

Como curiosidade, o nome da personagem: Maria de Fátima. E outra: ela vai aparecer em “Dona Beja”, da HBO Max, em 2026.

Olho nisso

O tarifaço é o assunto em questão e, se realmente vier a acontecer, vai mexer com a vida de todos.

Inclusive do streaming. Netflix, Amazon e companhia bela já podem começar a botar as barbas de molho.

Momento complicado

Não bastasse o risco de uma nova tarifa, o projeto do VOD (Video on Demand) saiu do Senado e agora está na Comissão de Cultura da Câmara. Mas ainda não foi votado — talvez só depois do recesso.

A relatora é a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Diante disso

Muito devido a tais episódios, foi criada uma associação, a Strima, que reúne Globoplay, Netflix, Disney, Prime e HBO Max, especialmente para cuidar desses interesses.

Além do imposto proposto em 6%, tem a questão da cota de produção nacional.

Consequência simples

A aprovação deste projeto irá obrigar todos os streamings a aumentarem o conteúdo nacional.

Para o Globoplay, claro, este não será o maior dos problemas.

Aguarde instruções

A TV Gazeta – SP segue sem novidades no front. Só especulações por enquanto. Nada sobre a formação de como será o seu funcionamento ou escolhas para cargos de direção.

Um processo demorado.

Reality do Cerrado

O GNT e o Globoplay preparam a estreia do reality “Poderosas do Cerrado”, que reúne cinco mulheres próximas ou envolvidas com o agronegócio – Andrea Mota, Tana Lobo, Cristal Lobo, Thaily Seminzato e Rosely Tavares.

Serão 10 episódios, com exibição de outubro a dezembro.

Bate – Rebate

· A HBO Max marcou, para o dia 31, o lançamento da docussérie “O Assassinato do Ator Rafael Miguel”.

· Daniela Beyruti está tirando uns dias de férias do SBT.

· A Globo, a partir desta segunda-feira, nos telejornais Bom Dia São Paulo, SP1 e SP2, estreia o projeto O Campo É Aqui…

· … Com reportagens especiais de Isadora Markus e Bernardo Bortolotto, há o desejo de revelar como campo e cidade estão profundamente interligados.

· Na RedeTV!, o repórter Jan Rios, que estava no A Tarde é Sua, foi integrado à equipe do TV Fama.

· No estacionamento VIP da RedeTV! tem uma vaga para deficiente. Uma só…

· … O problema é que existem diretores, faça sol ou chuva, que insistem em parar nela. Não é um bom exemplo.

· Michelle Martins renovou contrato com a Record e já se prepara para as gravações da série O Senhor e a Serva…

· … Cláudia, a personagem, tem um passado enigmático e surge na história em um momento importantíssimo.

· O Melhor da Noite, programa do Otaviano Costa na Band, tem apresentado um certo crescimento de audiência.

· O Familhão vai abrir uma nova fase com o lançamento do Familhão do…

· … A estreia será com a Giovanna Antonelli, no dia 17…

· … O projeto pretende conectar fãs a celebridades por meio de experiências exclusivas.

· Com mais de 150 produções gratuitas e online, o 3º Festival Curta! Documentários chega à sua última semana…

· … Os espectadores têm até terça, dia 15, para assistir e votar nos melhores documentários e séries…

· Os vencedores serão escolhidos, além do voto popular, por um corpo técnico de jurados.