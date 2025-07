Jornalista acreana leva experiência em comunicação e marketing digital à Europa

A jornalista acreana Consuela Araújo vem projetando o Acre internacionalmente no campo da comunicação. Natural da zona rural de Sena Madureira, interior do Acre, Consuela palestrou em Lisboa, Portugal, compartilhando sua trajetória e experiência em marketing digital e estratégias de comunicação com o público local e internacional.

Com um percurso marcado pela determinação, Consuela estudou em uma escola construída pelo próprio pai e formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Acre (UFAC). No início de sua carreira, atuou como repórter na Rede Amazônica Acre, afiliada da TV Globo na região, cobrindo pautas locais com profundidade e sensibilidade.

Em busca de ampliar sua formação, fez uma especialização em Comunicação e Marketing em São Paulo. Essa etapa consolidou a base técnica que, mais tarde, a levaria a ocupar cargos estratégicos de comunicação em instituições públicas e científicas.

Ela foi assessora de comunicação de um dos maiores hospitais do Acre e também chefiou o departamento de comunicação de uma das secretarias estaduais. Mais recentemente, integrou o Núcleo de Comunicação e Disseminação Científica do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Bahia). Lá, trabalhou na articulação entre ciência, dados e sociedade, com foco em saúde pública e inovação.

Em Portugal, compartilhou com profissionais sua visão sobre o papel da comunicação digital no fortalecimento de marcas, na construção de reputações sólidas e na geração de impacto social. Suas palestras abordaram desde estratégias de marketing digital até técnicas para comunicação assertiva e gestão de imagem em tempos de hiperconectividade.

Segundo a jornalista, sua trajetória é prova de que, mesmo quem nasce em regiões distantes pode conquistar espaços globais: “Levo comigo não apenas a técnica, mas também o nome do meu estado, a essência de quem cresceu ouvindo histórias contadas ao pé do fogão a lenha e escutando as notícias através do rádio de pilha. A comunicação, para mim, começa no humano, na escuta e no cuidado com a mensagem.”

Com sua atuação em Portugal, a profissional reafirma o potencial transformador da comunicação e amplia as pontes entre o Acre, o Brasil e o mundo.