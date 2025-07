Jornalista acreano Douglas Richer é homenageado em congresso nacional da Abraji

O jornalista acreano Douglas Richer foi um dos profissionais homenageados durante a abertura do 20º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji, realizado nesta quinta-feira (10), na ESPM, em São Paulo. A cerimônia marcou o início do maior encontro de jornalismo investigativo da América Latina e prestou homenagem póstuma a profissionais de destaque que faleceram nos últimos 12 meses.

Douglas, que faleceu em 2 de fevereiro deste ano aos 37 anos, em decorrência de complicações causadas por uma fibrose pulmonar. Também foi homenageado o jornalista Jairo Carioca, que morreu em 19 de maio, aos 52 anos, vítima de um mal súbito durante uma viagem de trabalho ao Rio de Janeiro. Ambos foram citados entre nomes de grande relevância nacional, como Tim Lopes, Clóvis Rossi e Joel Silveira.

A homenagem integrou a programação da 20ª edição do Congresso da Abraji, que celebra duas décadas de contribuição à prática do jornalismo investigativo no Brasil. O evento reúne jornalistas de todas as regiões do país, incluindo seis profissionais do Acre — quatro deles bolsistas.

Além das homenagens, o congresso oferece uma extensa programação com oficinas, palestras e debates sobre os desafios do jornalismo diante da desinformação, das ameaças à liberdade de imprensa e do papel do jornalismo local na construção da democracia.