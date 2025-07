Jornalista da GloboNews, Leilane Neubarth, denuncia agressão em loja

A jornalista da GloboNews, Leilane Neubarth relatou nas redes sociais, nesta terça-feira (29/7), ter sido vítima de uma agressão gratuita enquanto fazia compras em uma loja. Segundo ela, uma mulher começou a xingá-la e agredi-la sem motivo aparente, fazendo referência à sua profissão e a empresa onde trabalha.

Leilane publicou o momento da agressão em seu perfil, onde recebeu apoio de outros jornalistas: “Isto aconteceu comigo esta tarde. Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita”, iniciou.

“Do nada está mulher começou a me agredir e me xingar. Eu demorei um pouco pra entender que minha única ‘arma’ contra aquela agressão gratuita era meu celular. Gravei só o final do ataque. Além de agressiva, ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui”, relatou.

No vídeo, que registra parte das ofensas, a mulher, que afirma trabalhar em um hospital, critica os repórteres da TV Globo e chama o trabalho da emissora de “jornalismo de lixo”. Ao perceber que estava sendo filmada, ela debocha da situação, arruma o cabelo e declara atuar com pessoas pobres que, segundo ela, “acreditam nas bobagens que vocês falam”.

“Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’”, apontou a jornalista no final da publicação.

Leilane, de 66 anos, atua como repórter e apresentadora da GloboNews. Atualmente comanda o programa “Conexão Globonews”, exibido de segunda a sexta na parte da manhã.