Jovem de 18 anos, não habilitado, colide de frente com viatura da PM e vai parar no PS

O jovem Linderson Wlisses Teles do Vales, de 18 anos, ficou ferido após colidir com uma viatura da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (3), na Rua José Magalhães, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Linderson trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta Honda CG Fan 160, de cor prata e placa QWN-5E72, quando bateu de frente com o veículo oficial do 3º Batalhão da PM, que seguia em sentido contrário. De acordo com relatos colhidos no local, o motociclista não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, Linderson foi arremessado sobre a calçada e sofreu escoriações, além de uma fratura no pé esquerdo. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem, em estado estável, para a unidade de ortopedia do pronto-socorro de Rio Branco.

A ocorrência foi registrada, e os procedimentos de praxe ficaram sob responsabilidade do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que irá apurar a dinâmica do acidente.