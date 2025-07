Jovem de 21 anos morre esfaqueado na cabeça no lixão da Estrutural

Um jovem de 21 anos morreu depois de ser golpeado na cabeça, no local conhecido como Lixão da Estrutural, no Distrito Federal, no início da tarde deste sábado (19/7).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) informou que, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais e exposição de massa encefálica com lesões incompatíveis com a vida.

A Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionadas para o local do crime.

