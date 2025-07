Jovem de 22 anos fatura 2,5 milhões de euros após 646 vitórias em reality

Um jovem de 22 anos quebrou o recorde de maior campeão da história da televisão da França ao conseguir 646 vitórias consecutivas em um reality show. Ao todo, ele esteve no programa de perguntas por dois anos e somou ganhos estimados em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,2 milhões).

O jovem se chama Émilien e participou do reality Les 12 Coups de Midi, que durou entre setembro de 2023 e julho de 2025. O programa consiste em reunir quatro participantes por vez para disputar um quiz de conhecimentos gerais. O vencedor do dia vai a uma última rodada e pode retornar no dia seguinte como o “mestre do meio-dia”.

Émilien obteve 646 vitórias e participou do reality de forma ininterrupta por quase dois anos. Ele também surpreendeu ao conquistar 23 “estrelas misteriosas” no programa.

O jovem entrou para a história e se tornou o maior vencedor do Les 12 Coups de Midi. O recorde anterior era do jogador Bruno Lafourcade, que conquistou aproximadamente 1 milhão de euros.

Além de conquistar 2,5 milhões de euros, Émilien também ganhou uma série de prêmios que incluem 23 carros, viagens para destinos impressionantes, TVs, celulares e eletrodomésticos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.