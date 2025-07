Jovem de 27 anos morre após moto colidir com poste na Avenida Antônio da Rocha Viana

O motociclista Rômulo Cunha de Lima, de 27 anos, morreu após ele colidir com um poste de energia elétrica, na madrugada deste sábado (19), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Village, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, Rômulo pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer 250cc, de cor cinza e placa SQR-3A24, no sentido centro–bairro, quando perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra o poste. Ele estava acompanhado por um amigo que seguia logo atrás, em outra moto.

Após o acidente, o colega da vítima recolheu as chaves do apartamento de Rômulo e saiu do local, afirmando que iria buscar seus documentos. No entanto, até o encerramento da ocorrência, ele não havia retornado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegarem, os socorristas apenas constataram o óbito do motociclista.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, que acionaram a perícia técnica. Após os procedimentos no local, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Civil deve investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.