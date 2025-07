Jovem denuncia abuso sexual cometido pelo irmão e relata falta de apoio familiar em desabafo emocionante

A jovem Luíza Wolfff emocionou milhares de internautas ao divulgar, nesta semana, um vídeo nas redes sociais em que relata ter sido vítima de abuso sexual cometido pelo próprio irmão. Segundo o depoimento, o crime ocorreu há cerca de três meses, em Porto Alegre (RS), mas só agora foi tornado público.

De acordo com Luíza, o irmão, que buscava oportunidades na capital gaúcha, ficou hospedado em sua casa a convite dela. A convivência, que começou de forma amigável, mudou drasticamente após uma noite de confraternização com amigos em comum. Após passar mal, ela recebeu um copo com água do irmão, que tinha gosto adocicado e volume inferior ao esperado, e acabou dormindo.

Ao despertar, percebeu que havia sido violentada sexualmente pelo irmão e apresentava hematomas pelo corpo. Luíza relatou o trauma sofrido e revelou que, embora tenha recebido o direito de denunciar por parte da mãe, foi desencorajada a seguir com o processo para “não destruir a vida do irmão”.

Três meses após o ocorrido, a jovem decidiu compartilhar sua história com outros familiares e busca orientação jurídica para formalizar a denúncia. O caso repercutiu nas redes sociais, gerando grande comoção e uma série de mensagens de apoio.

Internautas destacaram a coragem da jovem em expor o crime e lamentaram o silêncio e a falta de amparo por parte da família. Muitos incentivaram Luíza a denunciar o agressor para evitar que outras mulheres sofram situações semelhantes.

O relato também levantou discussões sobre a importância de acolher vítimas de violência sexual e combater a cultura do silêncio e da proteção dos agressores dentro do ambiente familiar.

Veja o desabafo: