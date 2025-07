Jovem é encontrado morto na zona rural de Cruzeiro do Sul; polícia investiga o caso

Na noite deste sábado (26), um homicídio foi registrado na zona rural de Cruzeiro do Sul, mais precisamente na região do Ramal 13, próximo à BR-364. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

A vítima, de identidade ainda não oficialmente confirmada, seria um jovem conhecido popularmente como “Patoá”. De acordo com informações preliminares repassadas por moradores da área, o rapaz teria sido brutalmente espancado, embora as circunstâncias do crime ainda não tenham sido esclarecidas.

O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado à sede do município para os procedimentos periciais. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

Até o momento, não há suspeitos identificados, e a motivação do crime segue desconhecida. As autoridades aguardam o avanço das apurações para esclarecer os detalhes do homicídio.