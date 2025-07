Jovem é espancado por faccionados com pauladas e barras de ferro em Rio Branco

Um homem em situação de rua foi brutalmente agredido por integrantes de uma facção criminosa na tarde desta sexta-feira (11), na Rua Preciosa, no bairro Vitória, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Daian Braga de Souza, de 28 anos.

Segundo testemunhas, Daian foi surpreendido por um grupo de indivíduos armados com pedaços de madeira e barras de ferro, que o agrediram violentamente em plena via pública. As agressões seriam uma forma de “disciplina” imposta por membros da facção, método utilizado para punir supostos desvios de conduta entre os próprios integrantes.

Após o espancamento, Daian foi abandonado em um córrego próximo ao local. Moradores da região o encontraram ferido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, a ocorrência foi comunicada como uma possível queda de bicicleta. No entanto, ao chegar ao local, a equipe da ambulância de suporte avançado identificou diversos sinais de agressão.

A vítima apresentava sangramento na parte de trás da cabeça, suspeita de fratura na mandíbula, escoriações pelo corpo e estava desorientada. Ele foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos graves, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso deve ser apurado pelo Ministério Público do Acre, que, por meio do promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Thales Ferreira Costa, deve instaurar um procedimento investigatório criminal para identificar os responsáveis pelo crime.