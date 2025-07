Jovem é executado a tiros enquanto caminhava em bairro de Rio Branco; autores fugiram em carro

Eduardo Freitas Xavier, de 24 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira (9), enquanto caminhava pela Travessa União, no bairro Hélio Melo, popularmente conhecido como Sapolândia, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Eduardo seguia a pé pela travessa quando foi surpreendido por criminosos fortemente armados, que estavam em um veículo. Os assassinos desceram do carro e dispararam pelo menos seis tiros contra a vítima, que caiu próximo ao muro de uma residência. Eduardo era morador do bairro Sapolândia. Após o crime, os autores fugiram do local.

Moradores da região relataram ter ouvido os disparos e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do 1º Batalhão foi enviada ao local e encontrou Eduardo caído, em estado grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Ao chegar ao local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 2º Batalhão, isolou a área para os trabalhos da perícia e iniciou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso será investigado, inicialmente, pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação do crime e a identidade dos autores ainda são desconhecidas.