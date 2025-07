Jovem é executado e menor fica ferido em ataque a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Um jovem de 18 anos foi morto e um adolescente de 17 ficou ferido durante um ataque a tiros registrado na noite desta segunda-feira (7), na Rua 16 de Outubro, no bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As vítimas, Geovando Ponciano da Silva Furtado, de 18 anos, e o menor identificado pelas iniciais J.V.S.B., de 17 anos, estavam na frente de uma residência, em um beco da via, acompanhados de amigos enquanto jantavam. Por volta das 20h, criminosos armados chegaram ao local em um veículo modelo Gol, de cor cinza. Dois dos ocupantes desceram do carro, entraram no beco e efetuaram diversos disparos contra o grupo.

Geovando foi atingido por vários tiros no peito e no abdômen e morreu ainda no local. O adolescente foi alvejado com pelo menos cinco disparos: dois no abdômen, um na sobrancelha, um nas costas e outro no braço direito. Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ignorada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Geovando que já se encontrava morto. O adolescente recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 2° Batalhão, foi acionada, isolou a área para os trabalhos da perícia e iniciou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação do crime e a identidade dos autores ainda são desconhecidas.