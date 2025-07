Jovem é presa com drogas, dinheiro e objetos suspeitos em Rio Branco; comparsa fugiu

Miliane Saraiva Vasconcelos, de 20 anos, foi presa na noite desta terça-feira (8), acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu em uma residência localizada na Rua Brasil, região do Benfica, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do 2º Batalhão realizava patrulhamento de rotina na área quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu correndo e foi seguido pelos policiais. Durante a perseguição, os militares o viram entrar em uma casa.

Os policiais entraram no imóvel e iniciaram buscas. Durante a ação, foram encontrados cerca de 36 gramas de uma substância semelhante à cocaína, R$ 1.300 em dinheiro, dois celulares, um pote de creatina (usado com frequência para esconder drogas), um rolo de papel-filme, um cachimbo dourado e uma garrafa azul com uma bituca de cigarro de maconha. No local estava Miliane, com uma criança de colo. O suspeito que fugiu não foi localizado.

Diante dos fatos, Miliane recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.