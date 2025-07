Uma jovem de 19 anos matou o filho recém-nascido, de apenas dois meses, por sufocamento enquanto dormia. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Beatriz da Silva havia saído de casa na noite anterior com a criança e consumido bebida alcoólica em excesso. Ao retornar para sua residência e acordar, ela percebeu que o bebê, Anthony Dominc Ribeiro da Silva estava sem vida. O caso acabou em prisão em flagrante, efetuada nessa terça-feira (1º/7).

De acordo com o delegado Fernando Damasceno, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), agentes da corporação foram acionados para investigar a suspeita do óbito de uma criança recém-nascida, acompanhados pela perícia e também por agentes do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram os procedimentos de análise preliminar. A morte da criança foi confirmada de imediato, segundo ele. “Continuamos com as investigações e apuramos que Beatriz saiu na noite anterior ao crime, levando o filho, e fez consumo excessivo de álcool. Durante a madrugada, retornou para casa, deitou-se para dormir ao lado do bebê e só acordou às 15h. Nesse momento, sua mãe perguntou pela criança, e ela decidiu tirar uma foto dele, e foi quando percebeu que o filho estava sem vida”, detalha o delegado. A perícia, em uma análise preliminar, indicou que a morte foi causada por asfixia por sufocamento, provavelmente enquanto a mãe dormia. “Em seu depoimento, a mulher afirmou não se lembrar de nada, mas, apesar disso, responderá judicialmente pelo crime”, diz Damasceno. A mulher responderá por abandono de incapaz resultando em morte. Ela passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.