Jovem morre após cair em triturador de cerâmica para a fabricação de tijolos em Cruzeiro do Sul

Um grave acidente de trabalho terminou em tragédia na manhã deste sábado (19), em uma cerâmica localizada no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Um jovem identificado como Elias Silva, de 22 anos, morreu após cair dentro de um triturador de barro utilizado na fabricação de tijolos.

Segundo informações de moradores da região, Elias era natural do município de Mâncio Lima, mas residia atualmente em Cruzeiro do Sul, onde também trabalhava. O acidente ocorreu durante o expediente, quando ele teria caído na máquina. Com o impacto, sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo esmagamento das pernas e uma possível fratura no pescoço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar a remoção do corpo e o isolamento da área. A Polícia Civil também compareceu à cerâmica e iniciou os primeiros procedimentos de investigação.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas. As autoridades devem apurar se houve falha mecânica, negligência no uso de equipamentos de segurança ou outro fator que possa ter contribuído para o acidente. O caso comoveu colegas de trabalho e moradores da região, que ficaram abalados com a gravidade da situação.

A empresa onde Elias trabalhava ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A investigação segue a cargo da Polícia Civil.