Jovem morre após remoção de dentes e mãe será indenizada em R$ 70 mil

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou condenação de clínica odontológica e cirurgiã-dentista pela morte de uma jovem de 25 anos, ocorrida dias após cirurgia de extração de cinco dentes. A mãe da paciente deverá receber R$ 70 mil de indenização por danos morais.

Segundo o processo, a jovem passou pelo procedimento em 26 de novembro de 2020. Três dias depois, começou a apresentar inchaço no pescoço, fortes dores, problemas gástricos e dificuldade para abrir a boca. Após contato com a dentista via aplicativo de mensagens, foi prescrito o antibiótico azitromicina.

