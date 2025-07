Jovem morre em acidente com bajola na data do seu aniversário, no interior do Acre

Um acidente fatal envolvendo uma embarcação do tipo bajola tirou a vida do jovem Wendel Sousa Piauhy, de 22 anos, na tarde do último domingo (27), no rio Murú, zona rural de Tarauacá. Ele pilotava a embarcação durante um deslocamento para um torneio de futebol no Seringal Conceição, quando colidiu com um tronco submerso em meio à travessia.

O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade Santo Amaro, no Seringal Vitória Velha, em um trecho do rio afetado pela forte estiagem que atinge a região. Com o nível da água muito baixo, as embarcações precisam seguir por canais estreitos, cheios de obstáculos como galhos e troncos invisíveis sob a superfície.

Testemunhas relataram que Wendel e outros jovens seguiam em duas bajolas em alta velocidade, possivelmente disputando um “racha”, quando uma das embarcações colidiu com um tronco. O impacto causou ferimentos graves em Wendel, que não resistiu. Ele teria sofrido uma pancada fatal no peito e fraturas, morrendo ainda no local. Outros dois ocupantes da embarcação ficaram feridos, mas sem gravidade.

A tragédia abalou a comunidade ribeirinha, onde Wendel era bastante conhecido e querido. O jovem completava 22 anos justamente no dia do acidente, o que tornou a perda ainda mais dolorosa para familiares e amigos.