Jovem quebra pernas e desloca pé durante agachamento com 140 quilos em academia

Ela explica ainda que em aparelhos com peso, os itens devem ser adicionados com cuidado, de forma progressiva. Necessário tomar cuidado, também, com a fadiga do corpo durante as execuções.

“A orientação de um profissional é muito importante porque ele vai ajudar a fazer o movimento correto e ter um cuidado pra que a pessoa não sofra lesões. É muito importante treinar, mas ter cuidado pra não comprometer a saúde”, concluiu.