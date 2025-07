Jovem sofre acidente grave em Porto Walter e é transferido de helicóptero para o Hospital do Juruá

Na manhã deste domingo, 20, um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência no município de Porto Walter. Um jovem identificado pelas iniciais K.S. ficou gravemente ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro, em uma encruzilhada da cidade.

De acordo com informações preliminares, o rapaz estaria supostamente sob efeito de álcool no momento da colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, diagnosticando múltiplas lesões graves.

O paciente apresentava quadro clínico de extrema gravidade: traumatismo cranioencefálico (TCE), fratura de base de crânio, fraturas nas costelas com perfuração pulmonar. Diante da situação crítica, ele foi entubado ainda em Porto Walter e transferido de forma emergencial para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A transferência foi realizada por meio do helicóptero do serviço aeromédico baseado em Cruzeiro do Sul, especializado em resgates de alta complexidade em áreas de difícil acesso no interior do Acre. A agilidade do transporte aéreo foi fundamental para garantir a estabilização do jovem, que foi entregue à equipe médica do hospital após cuidados intensivos durante o voo.

O estado de saúde de K.S. permanece gravíssimo, e ele segue sob acompanhamento intensivo na unidade hospitalar.