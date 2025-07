Jovens católicos se mobilizam para a Romaria das Juventudes 2025 em Rio Branco

A cidade de Rio Branco será palco de um dos momentos mais aguardados pelos jovens católicos da região: a Romaria das Juventudes 2025, que acontecerá no dia 27 de setembro, a partir das 15h, com realização pela Diocese do município.

Com o tema “Maria, semente de esperança e Rainha da criação” e o lema bíblico “Apareceu (…) um grande sinal no céu: uma Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas” (Ap 12,1), o evento promete reunir centenas de fiéis em um grande ato de fé, espiritualidade e compromisso com o cuidado da criação.

O trajeto da romaria inicia na Usina de Artes e segue em caminhada até a Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Custódio Freire. Jovens estão sendo convocados a participar do momento que une oração, reflexão e celebração em comunhão com a natureza e a vida.

“A juventude da nossa diocese se prepara para um momento especial de fé, unidade e compromisso com a criação! Vamos caminhar juntos na Romaria das Juventudes, conduzidos por Maria, sinal de esperança no céu e na terra amazônica”, destaca a organização do evento.

Os participantes são orientados a levarem garrafa d’água, terço, Bíblia e, principalmente, o coração aberto para viver essa experiência de fé e união. A expectativa é de que a realização reúna diversas pessoas em um grande testemunho da força e da espiritualidade da juventude católica acreana.