Jovens confundem “mkt” em cardápio e pagam R$ 845 por engano

Ao sair para conhecer um restaurante novo, é importante ficar atento aos valores no cardápio antes de realizar o pedido. No entanto, na empolgação do momento, é bem possível confundir o montante cobrado e pagar uma conta muito mais cara. Esse foi o caso de um grupo de jovens em um restaurante na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O que era para ser um simples passeio, tornou-se um evento vergonhoso.

Em publicação no TikTok, as jovens compartilharam o ocorrido. “Você não sabia o que significava ‘mkt’ no menu de carnes e agora está pagando por isso”, descreveu uma delas no vídeo, no qual mostra o total da conta – que chegou a US$ 159 (mais de R$ 845).

O que significa “mkt” e o valor da surpresa

Apesar de um valor específico estar escrito no menu, ao lado do número, constava a abreviação “mkt”, que significa “preço de mercado”, atribuído a determinadas carnes. O valor pode variar de acordo com o custo de varejo atual, e o restaurante poderá cobrar um montante com base no tamanho da porção. Por isso, o ideal é pedir o orçamento da refeição ao garçom antes de concluir o pedido.

Em entrevista ao Newsweek, Aribella Menold, de 20 anos, detalhou que ela e as amigas estavam esperando que a conta variasse de US$ 20 a US$ 30 (entre R$ 109 e R$ 164). Menold não tinha entendido a estrutura dos valores e, por isso, fez o pedido sem imaginar que poderia variar e chegar a cinco vezes o valor esperado pelo grupo. “Nosso avô acabou pagando, o que foi muito gentil da parte dele”, contou.

Confusão ou não, a publicação viralizou na plataforma, alcançando mais de dois milhões de visualizações e 50 mil curtidas. Nos comentários, os internautas brincaram com a situação: “Ok, mas uma salada custar 28 dólares é diabólico”, criticou uma usuária.

