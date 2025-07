jude-conta-que-filmou-desejo-de-preta-gil-para-funeral:-“a-gente-fez”

Ju de Paulla falou sobre o velório de Preta Gil, que aconteceu na sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma das melhores amigas da cantora, a DJ respondeu um internauta que exaltou que a despedida da artista foi exatamente como ela desejava.

Jude, como é carinhosamente chamada pelos amigos, contou que, um dia, filmou a amiga revelando detalhes de como ela queria que fosse sua despedida. Segundo a DJ, após descobrir que o câncer havia dado metástase, Preta Gil já falava sobre a morte.

“Logo assim que a Preta descobriu que o câncer tinha voltado, ela falava muito que ia morrer (justo todo o medo). Um dia, em casa com ela, eu gravei o vídeo dela dizendo como ela queria que fosse o funeral e ontem a gente fez tudo que ela queria”, escreveu.

Segundo Ju de Paulla, o que não saiu como o desejo de Preta se deu por questões burocráticas. Uma das questões foi um trio elétrico. Em uma entrevista passada, a filha de Gilberto Gil havia dito que queria Ivete Sangalo cantando em um trio enquanto seu corpo era levado.

“O que não deu pra fazer foi por questões burocráticas que levavam tempo pra resolver, mas de resto o povo fez! Esse relato daqui, com tudo isso acontecendo, foi nada mais o que ela queria e o que ela gostava, ela organizando a confusão, todo mundo misturado, música, cerveja, multidão! Nada mais Preta que isso”, acrescentou Jude.

Na postagem compartilhada pela DJ, um internauta do X, antigo Twitter, publicou um registro do cortejo do corpo da famosa do Theatro Municipal até o Cemitério da Penitência, onde foi cremada. Na imagem, o caixão de Preta Gil aparece sendo levado por um caminhão do Corpo de Bombeiros, enquanto uma multidão acompanha a pé. Uma moça ainda surge segurando uma lata de cerveja.

“Nossa, o velório da Preta Gil saiu exatamente como ela queria né meninas, teve gente chorando, teve barraco de pai de santo, tem uma diva com sua boa cerveja atrás do cortejo, o povo tocando percussão! Um funeral ICÔNICO para uma ICÔNICA mulher, vai com Deus mulher”, disse ele.

