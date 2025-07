Jude Paulla, melhor amiga de Preta Gil, relembra um dos últimos diálogos com a cantora

A influenciadora e DJ Jude Paulla, amiga próxima de Preta Gil, fez um desabafo emocionante ao relembrar sua relação com a cantora, que faleceu vítima de câncer no último domingo (20/7). Em um relato recente, ela falou sobre a conexão profunda entre as duas e como a amizade evoluiu nos últimos meses, especialmente durante o período em que a filha de Gilberto Gil esteve em tratamento nos Estados Unidos. Durante essa fase delicada, a personalidade da mídia esteve ao lado da intérprete, acompanhando de perto sua rotina e passando boa parte dos dias juntas. Em meio à dor da perda, ela compartilhou um dos últimos diálogos que teve com a artista.

“Eu sei que o luto é silêncio, mas tenho vontade de falar e escrever, e expor o quanto eu amo a Preta em todos os lugares! Isso não é arrependimento de não ter dito em vida, porque o que mais fizemos foi nos amar”, iniciou ela. “Uns quatro dias antes de tudo acontecer, eu estava organizando os remédios dela, quando ela acordou e perguntou: ‘Jude, eu já disse o quanto eu te amo hoje?’ A gente riu, porque respondi que ela precisava falar mais alto, pois eu não estava ouvindo direito”, relembrou emocionada no Instagram.

“A Preta não era grudenta, e eu também não, mas quando a gente se declarava uma para a outra, a gente se assustava [risos] e ria, porque parecia até aquelas fotos em que você vai tirar e não sabe onde coloca a mão, sabe? De tão sem jeito que a gente ficava”, contou. “Mas, na nossa temporada em NY, o que a gente mais fez foi ser carinhosa uma com a outra!”, acrescentou.

Ela finalizou: “Essa doença é horrível em todos os sentidos, mas a gente se amou de uma forma como nunca tinha acontecido antes. E isso jamais será um agradecimento por ter acontecido dessa forma o nosso amor se transformar, mas que bom que deu tempo de a gente experimentar uma nova forma de amar”.

Ainda neste domingo (27/7), Jude agradeceu o carinho e o acolhimento que tem recebido desde a partida da amiga: “Mas tem, porque hoje tem muito dela em mim, e muita do que chegou aqui através dela. Esse é um post apenas para agradecer. Eu jamais imaginei receber essa onda de amor dos últimos dias como recebi. Chego até a estar um pouco assustada. Obrigada um milhão de vezes, a Preta me ensinou muitas coisas, e uma delas é seguir na adversidade”.