Juiz bêbado que matou ciclista recebeu mais de R$ 700 mil em 2025

O juiz aposentado que atropelou e matou uma ciclista em Araçatuba (SP) recebeu mais de R$ 700 mil nos primeiros seis meses de 2025, de acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo.

No dia do acidente que matou Thais Bonatti, de 33 anos, o magistrado – Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior (foto em destaque), 61 anos, tentava dirigir o carro com uma mulher nua no colo.

Ainda segundo o Portal da Transparência, ele teve uma média de recebimentos de R$ 129 mil no primeiro semestre de 2025. Resultando no valor líquido de R$ 781 mil.

Entenda o que aconteceu

A vítima, Thais Bonatti, de 33 anos, foi atropelada a caminho do trabalho na última quinta-feira (24/7) na avenida Waldemar Alves, em Araçatuba (SP).

Após o acidente, a ciclista foi levada em estado grave e estava internada na Santa Casa de Araçatuba (SP).

Fernando Augusto foi solto nessa sexta-feira (25/7) após pagar fiança de R$ 40 mil.

Thais teve traumatismo craniano e fraturas na bacia, e neste sábado (25/7), acabou não resistindo e morreu.

Embriaguez ao volante

O juiz aposentado foi preso em Araçatuba, no interior paulista, enquanto dirigia um carro com uma mulher em seu colo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o juiz dirigia uma caminhonete modelo Ford Ranger quando parou o veículo em um ponto de descarga de mercadorias. Fernando Augusto foi levado para a Delegacia Seccional de Araçatuba e autuado por lesão corporal culposa na direção do veículo automotor.

O magistrado apresentava claros sinais de embriaguez e foi submetido ao exame por um médico legista, que atestou a presença de álcool no seu organismo.

Segundo informações da polícia, a passageira que o acompanhava tentou sentar em seu colo e foi neste momento que ele acelerou o veículo e atingiu Thais.

Thais Bonatti, de 33 anos

A ciclista trabalhava como auxiliar de cozinha em Araçatuba quando foi atropelada na manhã dessa quinta-feira (24/7)

Thais Bonatti morreu nesse sábado (26/7)

Juiz aposentado apresentava claros sinais de embriaguez. Ele atropelou a ciclista enquanto dirigia com uma mulher em seu colo

