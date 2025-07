Juiz vê “covardia e descontrole” de fisiculturista que espancou médica

No despacho em que converteu a prisão do fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, de flagrante para preventiva, o Juiz de Garantias da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária de Santos, Vinicius de Toledo Piza Peluso, destacou que o crime foi praticado com “violência exacerbada e brutalidade incomum”. Além disso, a decisão, obtida pelo Metrópoles, levou em conta que o modus operandi do agressor denotou “covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta”.

A prisão foi convertida após audiência de custódia, realizada na terça-feira (15/7). O juiz também levou em consideração o estado em que a vítima, uma médica de 27 anos, foi encontrada: caída ao solo, inconsciente, com a respiração ofegante e o rosto desfigurado e coberto de sangue.

O crime aconteceu no dia em que a médica completou 27 anos, na segunda-feira (14/7). Os dois estavam em um apartamento alugado em São Paulo desde o dia 12 e ficariam até às 11h de segunda. Ele havia sido preso em flagrante em Santos, no litoral paulista, após tentar fugir usando o carro da vítima.

Leia também

A médica segue internada, em estado grave e semi-inconsciente, no Hospital do Campo Limpo, na capital. O Metrópoles apurou que os pais da vítima estão tentando realizar a transferência dela para um hospital na Baixada. Para isso, seria necessária uma UTI móvel. A jovem teve um sangramento pela forma como se deram as agressões e deve precisar ser submetida a uma cirurgia.

“O crime em tese praticado revestiu-se de violência exacerbada e brutalidade incomum. As fotografias [da médica], aliadas à descrição do estado em que a vítima teria sido encontrada, evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo autuado, a demonstrar o risco à ordem pública em caso de sua soltura precoce. O modus operandi denota covardia, descontrole emocional e periculosidade concreta por parte do custodiado, homem fisiculturista de robusto porte físico, que teria socado intensamente o rosto de sua namorada, a ponto de causar fratura no quarto metacarpo esquerdo do agressor, deixando a vítima desacordada e hospitalizada em estado

grave”, diz o texto de conversão da prisão.

A médica sofreu múltiplas fraturas no rosto, principalmente do lado esquerdo da face, e fraturas no nariz, com destaque para o desalinhamento entre os fragmentos ósseos e obliteração de parte das cavidades paranasais presumivelmente pela presença de sangue. O fisiculturista teve fratura no quarto metacarpo esquerdo.

Ocorrência:

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho do apartamento, que informou barulhos de briga.

No local, os agentes tocaram a campainha, mas não obtiveram resposta. Contudo, perceberam um ruído compatível com respiração ofegante vindo do interior do apartamento.

Os policiais, então, abriram a porta e encontraram a vítima caída perto da entrada, inconsciente, ferida e com o rosto ensanguentado.

O apartamento estava desordenado e com diversas manchas de sangue.

Câmeras de segurança flagraram o fisiculturista entrando e saindo do apartamento – que era um Airbnb – na Avenida Pavão, em Moema, na zona sul da capital. As imagens também mostram Pedro deixando o prédio.

Veja:

Os dois deixaram o prédio juntos pouco depois da meia-noite de segunda-feira. A vítima retornou sozinha às 4h07. O fisiculturista apareceu no local às 4h23 e saiu às 4h29.

Prisão de fisiculturista

Pedro Camilo Garcia Castro foi preso em flagrante na Avenida Presidente Wilson, sentido Ponta da Praia, em Santos, por volta das 11h. Com lesões nas mãos, o agressor foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos.

“A polícia foi acionada por um vizinho do apartamento. Após diligências e busca de informações, verificou-se que o indivíduo tinha tomado o rumo à Baixada Santista”, explicou à imprensa um agente envolvido no caso.

“Verificou-se que ele estava usando o carro da namorada, da vítima, um Honda. Com isso, cadastramos a placa no sistema de inteligência da polícia e o policial que operava o sistema de monitoramento da cidade conseguiu localizar o veículo na praia”, completou.