Juju Salimeni desabafa sobre reforma da nova mansão: “Não tenho paciência”

No início do mês, a influenciadora Juju Salimeni, de 38 anos, compartilhou um vídeo fazendo um tour completo por sua nova mansão em Alphaville, bairro nobre da Região Metropolitana de São Paulo. Já nesta quarta-feira (16/7), a noiva do fisiculturista e influenciador Diogo Basaglia, de 27, revelou que começou a sofrer com a reforma que precisou ser feita na residência.

Nos vídeos em que aparece circulando pela ampla propriedade, Juju mostrou algumas das mudanças em andamento e adiantou que ainda há muitas outras por vir. Com semblante cansado, a musa fitness abriu o coração para os milhões de seguidores e foi sincera ao comentar as dificuldades com a obra: “Eu não tenho paciência nem energia pra obra.”

Ao ser questionada sobre o motivo de não ter optado por construir uma casa do zero, para deixá-la do seu jeito desde o início, Juju recorreu à astrologia para justificar a escolha.

“Gente, vou falar para vocês: eu tenho pavor de obra, pavor. E construir uma casa demoraria tipo uns dois anos, mais ou menos. Eu sou tão libriana, indecisa, que eu mudo de ideia e se demorar dois anos para construir uma casa, quando ela tiver pronta, eu não quero mais aquela”, explicou.

Por fim, a influenciadora revelou algumas das mudanças que serão feitas no imóvel: “Eu vou transformar um quarto em closet, que vai ser aqui. Na verdade, eu não vou contar tudo que a gente vai fazer, que eu não quero dar spoiler. Mas, ó, tinha um mini closet aqui, que já saiu. Esse banheiro vai embora. Então, já imaginem a loucura que vai ser, mas vai ficar lindo.”