Juliana Chaar, morta após atropelamento, tem nome divulgado em lista de aprovados da OAB

Foi divulgada nesta terça-feira (8) a lista de aprovados no 43º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre os nomes confirmados pela Seccional Acre, está o da assessora jurídica Juliana Chaar, de 35 anos. A aprovação, no entanto, veio de forma póstuma: Juliana faleceu no dia 21 de junho, antes de saber do resultado.

Ela foi vítima de um atropelamento durante uma confusão generalizada em frente a uma casa noturna de Rio Branco, na madrugada do sábado (21). O incidente ocorreu no estacionamento do bar Dibuteco, após uma briga envolvendo advogados e um grupo de jovens conhecidos como “agroboys”. O conflito teria começado por causa de um copo quebrado, e mesmo com tentativas de apaziguamento, a situação saiu do controle por volta das 4h da manhã.

Imagens de segurança mostram o advogado Keldheky Maia, amigo de Juliana, sacando uma arma e efetuando disparos. Nas gravações, Juliana tenta impedir os tiros, abraçando o colega por trás, momento em que ambos são atropelados por uma caminhonete dirigida por um homem identificado como Diego.

Juliana foi socorrida ainda no local, intubada pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia de emergência. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos.

O Exame da OAB, requisito para o exercício da advocacia no país, é composto por duas etapas: uma prova objetiva e outra prático-profissional. Juliana havia sido aprovada em ambas.

A Polícia Civil continua investigando o caso e segue em busca do responsável pelo atropelamento.