Juliana Paes celebra os 12 anos do filho caçula e tamanho do primogênito chama atenção

A atriz, que ganhou destaque em inúmeras novelas da Globo, é mãe de dois meninos frutos da união com o empresário Carlos Eduardo Baptista

A atriz Juliana Paes, de 45 anos, celebrou o aniversário de 12 anos do filho mais novo, Antônio, nesta sexta-feira (18/7), com uma viagem em família. Ela compartilhou um registro no aeroporto ao lado do caçula e do primogênito, Pedro, de 14 anos, que chamou a atenção dos seguidores pela semelhança entre os meninos e a mãe.

“Uns dias de férias para comemorar o aniversário do Capitão América, que já está fazendo 12”, escreveu a artista em um carrossel com a foto no aeroporto, uma imagem de Antônio quando era mais novo fantasiado do herói e um vídeo dos dois irmãos, frutos da união com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Veja as fotos Família reunida na viagemReprodução: Instagram/Juliana Paes Reprodução Instagram @julianapaes Reprodução Instagram @julianapaes Juliana PaesDivulgação

Leia Também

Os internautas logo se espantaram com o tamanho do filho mais velho do casal, que, com apenas 14 anos, já está maior que a mãe, e com a semelhança física de ambos com Juliana.

“Cada dia mais parecidos com você, Ju”, apontou uma fã. “Lindos! A cara da mãe”, afirmou outra. “Dois xerox teus, os Julianos”, brincou uma terceira seguidora.