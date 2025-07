Juliette mostra rosto inchado após procedimento estético com esperma de salmão

Juliette compartilhou com os seguidores, nas redes sociais, que passou por uma série de procedimentos estéticos para a pele, entre eles, um inusitado com esperma de salmão. Nesta quarta-feira (23/7), a cantora mostrou o resultado do protocolo e contou que estava com o rosto inchado após se submeter as técnicas de beleza.

A ex-bbb passou por um verdadeiro dia de cuidados e divulgou que fez uso de ultrassom no rosto, laser de CO2, bioestimulador de colágeno no pescoço e um protocolo com esperma de salmão, técnica para a regeneração da pele.

Juliette mostra rosto inchado após procedimento

“Antes da beleza vem a humilhação! Toda inchada, tá engaçado. Eu estou colocando bepantol e ele [médico] disse hoje que eu ia acordar igual um baiacu. A pele está como se fosse uma casquinha e tudo muito inchado. Ontem ardeu e hoje nem tanto”, relatou Juliette no story do Instagram

O procedimento chamado PDRN, mais conhecido como esperma de salmão, passou a ser muito procurado por celebridades, pelos benefícios que apresenta na pele. Famosas como a apresentadora Virginia, a ex-bbb Alane Dias e a influenciadora Deborah Albuquerque já passaram pelo mesmo processo estético.

Em entrevista ao portal LeoDias, a doutora Patrícia Batalha, da clínica “OralFace Beauty”, explicou que o PDRN de salmão promove regeneração celular e tecidual, estimula produção de colágeno e elastina, auxilia a cicatrização de acne e é indicado, inclusive, para melasma. “Ele contribui para uma pele mais firme e jovem. Reduz também as linhas finas e melhora a textura da pele. O PDRN faz uma hidratação profunda na pele e combate o ressecamento”, esclareceu.

A especialista em rejuvenescimento destacou que o tratamento é feito após uma avaliação e o custo pode variar: “No Brasil, o custo médio de uma sessão fica entre R$ 800 e R$ 1.200”, revelou.

Vale destacar que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) só permite o uso do PDRN de salmão de forma tópica; microagulhamento ou injetável, no país, não é autorizado.

Por fim, Patrícia Batalha garantiu que esse é um protocolo promissor: “Eu acredito que o PDRN ainda vai nos trazer amplas possibilidades de aplicações. Acredito que a integração do PDRN com outras tecnologias avançadas e a personalização dos tratamentos vão representar tendências que, certamente, vão moldar o futuro dessa substância”, opinou a especialista.