Julio Rocha e Karoline Kleine lamentam perda de bebê: “Deixou marcas eternas”

Neste sábado (19/7), Julio Rocha e sua esposa, Karoline Kleine, revelaram ter passado por uma perda gestacional. Apesar do luto, o casal compartilhou a notícia como “uma história de amor” e celebrou a breve, mas significativa, passagem do quarto filho pela vida da família. Segundo eles, mesmo em um tempo tão curto, o bebê foi um presente.

Nas redes sociais, Julio e Karoline compartilharam um vídeo para anunciar a perda do quarto filho. Nas imagens, o casal relembrou momentos da gestação, desde a descoberta com o teste de gravidez até cenas em família ao lado dos três filhos, que já comemoravam a chegada de mais um irmão: “Esse bebê já fazia parte da nossa casa, da nossa fé”.

No entanto, durante o vídeo, eles revelaram que, na oitava semana, Karoline foi diagnosticada com uma má formação que impediu o desenvolvimento do bebê: “O coraçãozinho que esperávamos ouvir… já não batia mais”. Mesmo em meio à dor, a família publicou um texto repleto de gratidão pelas oito semanas vividas ao lado do pequeno.

“Ali, o tempo parou. Veio a dor, o silêncio, a saudade. Mas também a certeza: nem toda gestação termina em colo. Mas toda vida que passa por nós, mesmo por um sopro, deixa marcas eternas”, o casal afirmou que a perda ensinou sobre amor incondicional e se tornou uma lição de fé para a família.

Por fim, Julio e Karoline se despediram do bebê: “Com o coração sereno e grato, escolhemos compartilhar. Porque foi real. Foi inteira. Foi sagrada. E em Deus, nada se perde. Tudo é transformado em amor. Nosso quarto bebê foi, e sempre será, um presente. Nos deixou a certeza: a vida é sempre milagre. Mesmo quando a gente ainda não entende tudo”, concluíram.