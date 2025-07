Júnior Lima desabafa após diagnóstico grave da filha: “É muito sério”

O músico Júnior Lima e a esposa Monica Benini usaram as redes sociais nesta terça-feira (22/7) para revelar que a filha Lara, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com uma doença chamada Síndrome Nefrótica, que afeta os rins. Em um vídeo, o casal chamou a atenção de outros pais para a doença, que pode ter muito séria se não tratada a tempo.

Leia também







Diagnóstico

Júnior e a esposa publicaram nas redes sociais que apesar do susto, a filha tem reagido bem ao tratamento. “A gente percebeu que a Lara estava com uma alergia, o olho dela inchava, chegou a tomar medicação para alergia e a gente começou essa investigação para ver o que estava causando isso”, disse Monica.

Em seguida, o filho do sertanejo Xororó afirmou que a doença é “muito séria”. “Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que a Lara estava, na verdade, com uma doença chamada Síndrome Nefrótica, é uma síndrome que afeta os rins, é muito sério se não tratada”, explicou.

1 de 6 Júnior Lima e Monica Benini revelam que a filha foi diagnosticada com doença rara Reprodução/Instagram @junior_oficial; @ monicabenini 2 de 6 Junior Foto: Divulgação 3 de 6 Junior Lima Divulgação 4 de 6 Junior diz que foi pego de surpresa com separação de Sandy Reprodução 5 de 6 Monica Benini e Junior Lima Reprodução/TV Foco 6 de 6 Junior Lima Reprodução

Remissão

“O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte, nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como seria, graças a Deus a Lara respondeu bem ao tratamento e ela tá super bem, tá em remissão”, completou o artista.

Na sequência, Monica disse que a doença é mais comum do que se imagina e pediu que os pais fiquem atentos aos alertas. “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!”, acrescentou.

O casal encerrou pedindo orações para a filha. “Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente (…) vamos viver cada momento com muita segurança e amor!”, escreveram Júnior Lima e Monica.

O que é?

A síndrome nefrótica é um distúrbio renal que causa excreção excessiva de proteínas pela urina, ocasionando sintomas como urina com espuma ou inchaços nos tornozelos e pés, por exemplo.

As causas podem ser congênitas (rara) e/ou adquiridas por um problema de saúde secundário, por doenças infecciosas, como hepatite, AIDS, ou doenças sistêmicas, como a lúpus. Além disso, existem casos em que a doença é transmitida geneticamente.

A síndrome nefrótica tem cura, quando é provocada por problemas que podem ser tratados, porém existem outros casos que não tem cura mas os sintomas podem ser aliviados e controlados com o uso de remédios e uma dieta adaptada.