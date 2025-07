Jupará Restaurante promove arraial com bingo e muita animação neste sábado em Rio Branco

O Jupará Restaurante e Pizzaria está em clima de festa julina e convida todos a participar do Arraiá do Jupará, que acontece neste sábado (12) com programação especial, incluindo bingo a partir das 20h30. O evento acontece no próprio restaurante, localizado na Via Verde, próximo ao Via Verde Shopping.

Com decoração típica, bandeirinhas coloridas e música animada, o ambiente promete oferecer momentos de diversão para toda a família. O destaque da noite fica por conta do bingo, que acontece nas duas noites e promete envolver o público com prêmios e aquele clima tradicional das festas de São João.

Para quem procura diversão com clima de interior, boa comida e um arraiá caprichado, o Jupará é o destino ideal neste fim de semana. Leve a família e os amigos e venha curtir essa festança!

📍 Local: Jupará Restaurante e Pizzaria

📌 Endereço: BR-364, 383 – Residencial Araçá, Via Verde, Rio Branco

⏰ Horário: 18h às 00h

🔥 Bingo: a partir das 20h30