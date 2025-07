Júri inocenta Diddy por tráfico sexual e conspiração para extorsão: entenda veredito

A decisão, que levou cerca de 13 horas de deliberação ao longo de três dias, causou reações intensas. Enquanto Diddy permaneceu sério ao ouvir o resultado, apoiadores celebraram do lado de fora do tribunal.

A defesa agora pede a liberdade provisória do rapper, que está detido desde setembro do ano passado. Seus advogados propuseram o pagamento de uma fiança no valor de US$ 1 milhão.