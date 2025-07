Justiça aceita denúncia contra “Dubai” e mais quatro acusados de tortura e sequestro no Acre

Apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa no Acre, Peter Santos de Souza, conhecido como “Dubai”, passou a ser réu na Justiça após a denúncia contra ele ser aceita pelo juiz Bruno Gonçalves, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Conforme noticiado pela TV 5, além de “Dubai”, também foram denunciados e agora respondem à ação penal John Max da Silva Barros, Marcos Soares Castro, Joel da Silva e Natan Feitosa Machado. O grupo vai responder por crime de tortura mediante sequestro, agravado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), o crime ocorreu na noite de 4 de maio de 2025, quando Elison Júlio da Silva, de 28 anos, foi sequestrado e mantido em cárcere privado. Durante o cativeiro, a vítima foi torturada e, segundo as investigações, existiam indícios de que o grupo pretendia executá-la.

A Polícia Militar conseguiu localizar o cativeiro, em uma residência no Ramal do Benfica, zona rural de Rio Branco, interrompendo a ação criminosa. Na ocasião, Peter Santos e os demais suspeitos foram presos em flagrante. Durante a operação, duas pistolas calibre 9mm e munições foram apreendidas.

A defesa dos acusados ainda pode recorrer da decisão que os tornou réus.