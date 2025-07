Justiça cassa chapa do Republicanos por fraude em cotas e vereador pode perder mandato

A Justiça Eleitoral determinou a cassação de toda a chapa de vereadores do partido Republicanos no município de Manoel Urbano, no interior do Acre, após julgar procedente uma ação que investigava suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. A decisão atinge diretamente o vereador Sérgio Garcia, único eleito pela sigla.

De acordo com a sentença assinada pelo juiz eleitoral da 3ª Zona de Sena Madureira, Éder Jacoboski Viegas, o partido teria registrado candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% exigido por lei. As candidatas Antonia Amaro de Oliveira, Sandra Cristina dos Santos e Maria Zenilda Soares Vieira foram apontadas como as integrantes da chapa

Segundo informações do site Portal Acre, com a decisão, todos os votos da chapa foram anulados, e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) será responsável pela recontagem dos coeficientes eleitoral e partidário. A medida pode levar à mudança na composição da Câmara Municipal de Manoel Urbano.

A direção local do Republicanos se manifestou por meio de nota, afirmando que todas as candidaturas foram registradas em conformidade com a legislação vigente. A sigla nega ter cometido qualquer irregularidade e informou que irá recorrer ao TRE-AC para tentar reverter a decisão.