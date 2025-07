Justiça condena dupla que assassinou vigilante em escola no Acre a 45 anos de prisão

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, condenou Leandro Mendes dos Santos, de 18 anos, e Valdeusmar Bezerra da Silva, de 35 anos, pelo latrocínio do vigilante Raimundo Assis de Souza Filho, de 52 anos. O crime ocorreu no dia 7 de abril de 2025, dentro da Escola Estadual Maria Raimunda Balbino, localizada na região da Sobral, na capital acreana.

De acordo com a sentença, Valdeusmar foi condenado a 25 anos de prisão e Leandro a 20 anos, ambos em regime fechado. O juiz responsável pelo caso acatou integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e negou aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Durante audiência de instrução realizada na semana passada, os dois acusados confessaram participação no crime. Valdeusmar relatou que estava sob efeito de drogas e era monitorado por tornozeleira eletrônica quando decidiu procurar Leandro para cometer o assalto. Segundo o depoimento, a intenção era subtrair a arma do vigilante da escola.

Leandro também admitiu envolvimento no crime e afirmou que ambos planejaram a ação enquanto faziam uso de entorpecentes. Ao tentar render o vigilante, a vítima reagiu, dando início a uma troca de tiros. Leandro foi baleado durante o confronto e localizado em um terreno ao lado da escola. Valdeusmar foi preso horas depois pela Polícia Militar.

As investigações contaram com imagens das câmeras de segurança da unidade de ensino, que ajudaram a comprovar a dinâmica dos fatos.

Um terceiro acusado de envolvimento no latrocínio, Francisco do Nascimento Costa, será julgado separadamente. Ele foi preso por agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore), e seu processo segue em tramitação na mesma vara criminal.