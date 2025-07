Justiça condena viúva de Gal Costa após confusão com venda de imóvel

A artista plástica e empresária Daniela Cutait ganhou na Justiça o direito de ser indenizada por problemas enfrentados após a compra do antigo imóvel da cantora Gal Costa, no qual a viúva da artista, Wilma Petrillo, continuou morando mesmo depois da venda. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo a decisão da 33ª Vara Cível de São Paulo, Wilma impediu que a nova dona regularizasse contas básicas do imóvel, como luz e gás, o que acabou gerando despesas extras e incômodos para Daniela. A permanência da viúva no imóvel pós-venda foi considerada indevida pela Justiça.

Como resultado, Wilma foi condenada a reembolsar R$ 2.543,76 à compradora. O valor teria sido gasto com as contas de consumo durante o período em que a titularidade não pôde ser alterada. Além disso, deverá pagar R$ 10 mil como compensação por danos morais.

1 de 3 Wilma Petrillo Reprodução 2 de 3 Viúva de Gal Costa diz que namorada influencia Gabriel: “Em perigo” Araújo / AgNews 3 de 3 Viúva de Gal Costa diz que namorada influencia Gabriel: “Em perigo” Araújo / AgNews

A decisão judicial também impôs um prazo de dez dias para que Wilma transfira a titularidade da conta de gás. Caso a determinação não seja cumprida, ela terá de pagar multa diária de R$ 300, que pode alcançar até R$ 6 mil.

A disputa envolvendo o imóvel se soma a outras polêmicas que surgiram após a morte de Gal Costa, em novembro de 2022. Desde então, questões relacionadas à herança e ao inventário da artista têm ganhado destaque, especialmente diante dos desentendimentos entre Wilma Petrillo e Gabriel Costa, filho adotivo da cantora.