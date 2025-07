Justiça condena viúva de Gal Costa por problemas na venda de imóvel

A artista plástica e empresária Daniela Cutait obteve vitória na Justiça e será indenizada pelos problemas enfrentados após a compra do antigo imóvel da cantora Gal Costa. A viúva da artista, Wilma Petrillo, continuou morando no local mesmo após a venda. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com a decisão da 33ª Vara Cível de São Paulo, Wilma impediu que a nova proprietária regularizasse contas básicas do imóvel, como luz e gás. Essa atitude gerou despesas extras e incômodos para Daniela. A permanência da viúva no imóvel após a venda foi considerada indevida pela Justiça.

Valores da indenização e novas determinações

Como resultado, Wilma Petrillo foi condenada a reembolsar R$ 2.543,76 à compradora, valor referente aos gastos com contas de consumo durante o período em que a titularidade não pôde ser alterada. Além disso, deverá pagar R$ 10 mil como compensação por danos morais.

A decisão judicial também impôs um prazo de dez dias para que Wilma transfira a titularidade da conta de gás. Caso a determinação não seja cumprida, ela terá de pagar multa diária de R$ 300, podendo alcançar o limite de R$ 6 mil.

Essa disputa envolvendo o imóvel se soma a outras polêmicas que surgiram após a morte de Gal Costa, em novembro de 2022. Desde então, questões relacionadas à herança e ao inventário da artista têm ganhado destaque, especialmente diante dos desentendimentos entre Wilma Petrillo e Gabriel Costa, filho adotivo da cantora.

