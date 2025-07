Justiça do Acre mantém condenação de irmãos acusados por homicídio em Rio Branco

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu manter a condenação dos irmãos Augusto e Alan Avilar da Silva, negando o recurso apresentado pela defesa dos réus. A decisão confirma o veredito do júri popular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, proferido em novembro do ano passado.

Os advogados de defesa alegaram, no recurso, que Augusto teria agido em legítima defesa e pediram a anulação do julgamento. No caso de Alan, argumentaram que não havia provas suficientes para justificar a condenação. No entanto, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, rejeitou os pedidos, destacando que a escolha do Conselho de Sentença por uma das versões dos fatos a apresentada pela acusação foi legítima e compatível com as provas dos autos.

O posicionamento do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais magistrados da Câmara Criminal. Com isso, foram mantidas as penas impostas: Augusto Avilar cumprirá 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, enquanto Alan Avilar foi sentenciado a 14 anos e 10 meses de reclusão.

O crime ocorreu em 11 de novembro de 2022, por volta da madrugada, no conjunto Jorge Lavocat, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima, Cledson de Jesus Mota, caminhava pela Rua Caracas quando foi surpreendida por três homens armados. Ele foi atingido por vários tiros, chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Dos três suspeitos envolvidos no homicídio, apenas os irmãos Augusto e Alan Avilar foram levados a julgamento e responsabilizados criminalmente.

