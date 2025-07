Justiça do Rio manda prender Oruam por ligação com o Comando Vermelho

A Justiça do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão preventiva contra Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam, na manhã desta terça-feira (22/7).

O pedido de detenção ocorre após Oruam ser indiciado por associação com o Comando Vermelho (CV). Ele entrou na mira da polícia por afrontar as forças de segurança do Rio de Janeiro (RJ) e publicar, em suas redes sociais, vídeos com xingamentos direcionados a investigadores que estiveram em sua casa na noite dessa segunda (21/7).

O delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do RJ, informou, na manhã desta terça-feira (22/7), que o cantor vai responder por diversos crimes.

São eles:

Tráfico.

Associação para o tráfico de drogas.

Lesão corporal.

Resistência qualificada.

Dano ao patrimônio público.

Desacato.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.