Justiça na Espanha: Carlo Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal

Carlo Ancelotti foi condenado a um ano de prisão por um crime de fraude fiscal cometido em 2014. Além do tempo de cárcere, o Tribunal de Madri também o sentenciou a pagar uma multa de 386 mil euros (equivalente a R$ 2,4 milhões) e à perda da possibilidade de obter ajudas ou subsídios públicos, além do direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou da Previdência Social durante três anos.

Como o treinador não possui antecedentes criminais e suas dívidas com a justiça já foram quitadas pelo Real Madrid, a pena não implica em prisão obrigatória. O ge tentou contato com a CBF e com a assessoria de Ancelotti, mas ainda não houve manifestação sobre a condenação.

Acusações e defesa

Segundo a denúncia do Ministério Público local, o italiano teria fraudado o Tesouro Público nos exercícios de 2014 (R$ 2,3 milhões) e 2015 (R$ 4,1 milhões). No entanto, o treinador foi absolvido das acusações relacionadas a 2015.

O Ministério Público chegou a pedir quase cinco anos de prisão para Carlo Ancelotti. No julgamento realizado nos dias 2 e 3 de abril, enquanto ainda era treinador do Real Madrid, Ancelotti declarou que nunca teve a intenção de fraudar o erário.

“Eu só estava preocupado em receber o salário líquido de seis milhões por três anos, e nunca percebi que algo estava errado, nem recebi nenhuma notificação de que o Ministério Público estava me investigando”, afirmou Ancelotti em julgamento.

