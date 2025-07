Justiça nega liberdade de jovem que furou blitz e atropelou PM em SP

A Justiça de Ubatuba, no litoral de São Paulo, negou o pedido de liberdade provisória de Kaique Gonçalves Santos Silva, de 18 anos, preso após furar uma blitz e atropelar um tenente da Polícia Militar (PM), no dia 13 de julho, na região central do município. Na ocasião, o jovem confessou que não possuía habilitação e estava sob efeito de álcool.

Segundo a Justiça, a defesa do acusado argumentou que o caso foi acidental e incomum, e que Kaique não oferece nenhum prejuízo à ordem pública. Contudo, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) se manifestou contrário ao pedido e a decisão foi acatada pelo magistrado.

O juiz Gilberto Alaby Soubihe Filho, responsável pela decisão, afirmou que persistem os motivos da prisão preventiva do jovem. Ele destaca que Kaique pilotava em alta velocidade, não obedeceu à ordem policial de parada e veio a atropelar um policial militar que participava da operação, causando-lhe lesões corporais.

“O indiciado tentou empreender fuga, mas foi contido no local. Constatou-se que o condutor não possuía CNH, estava embriagado conduzindo veículo automotor, assumindo o risco de provocar resultado letal, diante da velocidade empreendida e o grande fluxo de pessoas no local”, argumentou.

O magistrado também destacou que consta contra o indiciado uma passagem por ato infracional semelhante ao crime de homicídio, com recente saída da Fundação Casa. O réu ainda não é considerado culpado antes da definição de uma sentença condenatória.

Câmera flagrou atropelamento

Kaique Gonçalves Santos Silva foi preso em flagrante após furar uma blitz e atropelar um tenente da Polícia Militar (PM), no último domingo (13/7), na região central de Ubatuba. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o jovem conduzindo uma motocicleta pela rua Professor Thomaz Galhardo, no centro de Ubatuba, quando policiais anunciaram ordem de parada.

Sem respeitar o aviso, o suspeito acelerou a moto e tentou furar o bloqueio. A motocicleta acabou colidindo com o tenente da PM, Michael Braga Silva, que caiu no meio da rua com o impacto. O piloto também perdeu o equilíbrio e caiu.

Veja vídeo

O tenente sofreu escoriações nos braços e pernas e luxações. Ele foi socorrido na Santa Casa de Ubatuba e o estado de saúde é estável.

Já Kaique foi algemado e conduzido à delegacia, onde confessou que havia ingerido bebida alcóolica e que não tem habilitação.

“Tive um problema pessoal aí, entendeu? Problema de família, mano. Consumi o álcool aí, e subiu pra mente, Senhor”, assumiu.

O jovem ainda admitiu que tentou fugir e não ia respeitar a ordem de parada. Segundo ele, não havia intenção de atingir o militar, apenas desviar.

“Tentei desviar do policial, senhor. Transparência mesmo. Ia dar fuga, não ia parar. Minha intenção não era atropelar, ia desviar”, assumiu ao delegado.

Recém-saído da Fundação Casa

Questionado pelos policiais, Kaique afirmou que tem histórico de passagens pela polícia. Ele explicou que deixou a Fundação Casa há cerca de dois meses, após ser internado por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

O caso também aconteceu em Ubatuba, em 2023, quando um motorista por aplicativo foi encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de espancamento. Desde então, o jovem afirma que “não fez mais coisa errada”.

“Saí da Fundação Casa faz 2 meses, trabalho com meu pai certinho, depois que eu saí nunca mais fiz coisa errada. Devido aos problemas pessoais, acabei dando essa cabeçada aí, Senhor”, explicou.

Prisão convertida em preventiva

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o homem confessou ter atropelado o PM para fugir da ordem de parada. Após audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O caso foi registrado como homicídio tentado, trafegar em velocidade incompatível e dirigir sem permissão na Delegacia de Ubatuba.